Названы игры PS4, которые не будут работать на PS5

Это DWVR, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, TT Isle of Man - Ride on the Edge 2, Just Deal With It!, Shadow Complex Remastered, Robinson: The Journey, We Sing, Hitman Go: Definitive Edition, Shadwen и Joe's Diner. То есть доступными только на PlayStation 4 будут не самые популярные игры.

Отмечается, что некоторые игры на новой консоли получает улучшения: динамическое 4K-разрешение, более стабильный FPS, увеличенную скорость загрузки. Сохранения можно будет передавать по Wi-Fi, через флешку или через облако в PS Plus. Однако не все игры с разными версиями для PS4 и PS5 будут поддерживать эту функцию.