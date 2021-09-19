Названы игры с лучшим сочетанием графики и производительности для карманной консоли Nintendo Switch

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Названы игры с лучшим сочетанием графики и производительности для карманной консоли Nintendo SwitchВсе они запускаются при 60 к/с
На канале Denis Major на YouTube специалист протестировал несколько игр для приставки Nintendo Switch и назвал, в какие из них комфортнее всего играть.
Консоль Nintendo Switch по быстродействию, как отметил ведущий Денис Русаков, - крайне слабая. Она проигрывает не только другим приставкам, но и многим смартфонам. Тем не менее есть игры, запускать и проходить которые на ней будет вполне комфортно (при 60 кадрах в секунду). Эксперт назвал топ-3 лучших из них:
- Diablo III. Идёт она на консоли прекрасно. Даже с множеством эффектов и врагов, добавляет Денис. Конечно, продолжает он, бывают при максимальной сложности, игре за мага и большом числе противников одновременно небольшие и не очень заметные просадки, но большую часть времени проблем с игрой никаких нет.
- Super Mario Odyssey. В ней, вопреки опасениям ведущего, производительность на самой приставке и при запуске через ТВ оказалась отличной. Это при том, замечает Денис, что в проекте много миров, в каждом из которых - большое количество анимированных локаций, эффектов, противников.
- The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Это, по словам специалиста, первая трёхмерная игра Zelda, которая запускает при 60 к/с.
Из других проектов ведущий перечислил:
- Paladins. В этом шутере от первого лица немного бледная графика, но идёт всё очень плавно в 60fps.
- Overwatch. Тоже играть комфортно за счёт плавности.
- Mario Kart 8 Deluxe. Подойдёт любителям гонок. Запускается идеально и на ТВ-мониторе, и на самой консоли.
- Burnout Paradise Remastered. Её Денис также относит к одной из лучших существующих гонок. Хотя по сравнению с другими играми этого жанра в 60 к/с она идёт на консоли довольно слабо.
- GRID Autosport. Здесь комфортно играть будет только на самых простых трассах. В остальных случаях будут заметны просадки кадров.
- Super Smash Bros. - лидер в жанре файтинга. Отлично запускается при Full HD 60 к/с. Только во время игры через интернет могут быть подтормаживания (из-за проблем с интернет-соединением у кого-то из игроков).
- Mortal Kombat 11. Разрешение будет здесь не такое большое, но играть, по словам ведущего, можно.
- Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Только дополнение будет работать на самой консоли максимум в 30fps. Однако на телевизоре и это дополнение, и основная игру идёт отлично.
- Super Mario Galaxy. Она включена в комплект Super Mario All-Stars.
- Bayonetta, Bayonetta 2. Денис советует попробовать пройти обе части игры. Однако нужно понимать, что во втором выпуске просадки могут быть до 50 к/с. Но несмотря на это, вторая часть ведущему понравилась больше.
- Darksiders: Warmastered Edition. В режиме производительности играть при 60 к/с можно довольно долго, говорит эксперт. Однако просадки тоже иногда возникают.
- Yoshi's Crafted World. Эта игра запускается на движке Unreal Engine. Хотя многие критикуют этот движок, Денис отмечает, что Yoshi's Crafted World - пример хорошей производительности с ним (но разрешение при этом не максимальное, добавляет ведущий).
- Minecraft. Причём сейчас в неё на Nintendo Switch играть комфортнее, чем на консоли Microsoft Xbox.