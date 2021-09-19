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Названы игры с лучшим сочетанием графики и производительности для карманной консоли Nintendo Switch

Все они запускаются при 60 к/с
На канале Denis Major на YouTube специалист протестировал несколько игр для приставки Nintendo Switch и назвал, в какие из них комфортнее всего играть.
Названы игры с лучшим сочетанием графики и производительности для карманной консоли Nintendo Switch

Консоль Nintendo Switch по быстродействию, как отметил ведущий Денис Русаков, - крайне слабая. Она проигрывает не только другим приставкам, но и многим смартфонам. Тем не менее есть игры, запускать и проходить которые на ней будет вполне комфортно (при 60 кадрах в секунду). Эксперт назвал топ-3 лучших из них:

  1. Diablo III. Идёт она на консоли прекрасно. Даже с множеством эффектов и врагов, добавляет Денис. Конечно, продолжает он, бывают при максимальной сложности, игре за мага и большом числе противников одновременно небольшие и не очень заметные просадки, но большую часть времени проблем с игрой никаких нет.
  1. Super Mario Odyssey. В ней, вопреки опасениям ведущего, производительность на самой приставке и при запуске через ТВ оказалась отличной. Это при том, замечает Денис, что в проекте много миров, в каждом из которых - большое количество анимированных локаций, эффектов, противников.
  1. The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Это, по словам специалиста, первая трёхмерная игра Zelda, которая запускает при 60 к/с.
Названы игры с лучшим сочетанием графики и производительности для карманной консоли Nintendo Switch

Из других проектов ведущий перечислил:

  1. Paladins. В этом шутере от первого лица немного бледная графика, но идёт всё очень плавно в 60fps.
  1. Overwatch. Тоже играть комфортно за счёт плавности.
  1. Mario Kart 8 Deluxe. Подойдёт любителям гонок. Запускается идеально и на ТВ-мониторе, и на самой консоли.
  1. Burnout Paradise Remastered. Её Денис также относит к одной из лучших существующих гонок. Хотя по сравнению с другими играми этого жанра в 60 к/с она идёт на консоли довольно слабо.
  1. GRID Autosport. Здесь комфортно играть будет только на самых простых трассах. В остальных случаях будут заметны просадки кадров.
  1. Super Smash Bros. - лидер в жанре файтинга. Отлично запускается при Full HD 60 к/с. Только во время игры через интернет могут быть подтормаживания (из-за проблем с интернет-соединением у кого-то из игроков).
  1. Mortal Kombat 11. Разрешение будет здесь не такое большое, но играть, по словам ведущего, можно.
  1. Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Только дополнение будет работать на самой консоли максимум в 30fps. Однако на телевизоре и это дополнение, и основная игру идёт отлично.
  1. Super Mario Galaxy. Она включена в комплект Super Mario All-Stars.
  1. Bayonetta, Bayonetta 2. Денис советует попробовать пройти обе части игры. Однако нужно понимать, что во втором выпуске просадки могут быть до 50 к/с. Но несмотря на это, вторая часть ведущему понравилась больше.
  1. Darksiders: Warmastered Edition. В режиме производительности играть при 60 к/с можно довольно долго, говорит эксперт. Однако просадки тоже иногда возникают.
  1. Yoshi's Crafted World. Эта игра запускается на движке Unreal Engine. Хотя многие критикуют этот движок, Денис отмечает, что Yoshi's Crafted World - пример хорошей производительности с ним (но разрешение при этом не максимальное, добавляет ведущий).
  1. Minecraft. Причём сейчас в неё на Nintendo Switch играть комфортнее, чем на консоли Microsoft Xbox.