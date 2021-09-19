Названы игры с лучшим сочетанием графики и производительности для карманной консоли Nintendo Switch

Консоль Nintendo Switch по быстродействию, как отметил ведущий Денис Русаков, - крайне слабая. Она проигрывает не только другим приставкам, но и многим смартфонам. Тем не менее есть игры, запускать и проходить которые на ней будет вполне комфортно (при 60 кадрах в секунду). Эксперт назвал топ-3 лучших из них:

Diablo III. Идёт она на консоли прекрасно. Даже с множеством эффектов и врагов, добавляет Денис. Конечно, продолжает он, бывают при максимальной сложности, игре за мага и большом числе противников одновременно небольшие и не очень заметные просадки, но большую часть времени проблем с игрой никаких нет.

Super Mario Odyssey. В ней, вопреки опасениям ведущего, производительность на самой приставке и при запуске через ТВ оказалась отличной. Это при том, замечает Денис, что в проекте много миров, в каждом из которых - большое количество анимированных локаций, эффектов, противников.