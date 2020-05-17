Названы характеристики ноутбука для запуска игр будущего с реалистичной графикой

На PlayStation 5 демонстрацию показывали в разрешении 1440p при 30 кадрах в секунду. Однако китайское отделение Epic Games заявило, что современный ноутбук может выдавать даже лучшие характеристики. По словам представителей компании, демо Unreal Engine 5 на устройстве с графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 2080 может иметь частоту до 40 кадров в секунду при разрешении 1440p.

Также в Epic Games заявили, что для запуска будет достаточно твердотельного накопителя NVMe Samsung 970 EVO Plus.