Названы компании, которые выпустили лучшие компьютерные игры в 2018 году

Портал Metacritic опубликовал рейтинг лучших издателей игр за 2018 года. В первую очередь речь идёт о крупных, выпустивших больше 12 позиций, игровых издательствах.
В основу рейтинга легли средние баллы выпущенных ими проектов — «отличные» (90 баллов и выше), «хорошие» (75 баллов и выше) и «плохие» (49 баллов и ниже).
Metacritic представляет собой агрегатор, собирающий оценки и отзывы не только об играх, но и музыкальных альбомах, фильмах, телевизионных шоу и DVD.
Возглавляет рейтинг крупных издателей в 2018 году японская Capcom. Она набрала 79,3 балла в среднем за 14 отдельных тайтлов и 30 продуктов в целом. Самым успешным её проектом стала Monster Hunter: World с 90 баллами. Самой неудачной оказалась Mega Man X Legacy Collection 2 с 60 баллами.
Sega занимает второе место со средним баллом 78,5 за 30 отдельных тайтлов и 41 продукт в целом. Самой успешной игрой здесь стала Sonic Mania с 91 баллом, самой худшей — Shining Resonance Refrain с 67 баллами. Electronic Arts — на третьем месте с 77,5 за 12 тайтлов и 30 продуктов. Самой успешной игрой EA стала FIFA 19 — она набрала 83 балла, а меньше всех (70) получила Fe.