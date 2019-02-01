Названы компании, которые выпустили лучшие компьютерные игры в 2018 году

Портал Metacritic опубликовал рейтинг лучших издателей игр за 2018 года. В первую очередь речь идёт о крупных, выпустивших больше 12 позиций, игровых издательствах.

В основу рейтинга легли средние баллы выпущенных ими проектов — «отличные» (90 баллов и выше), «хорошие» (75 баллов и выше) и «плохие» (49 баллов и ниже).

Metacritic представляет собой агрегатор, собирающий оценки и отзывы не только об играх, но и музыкальных альбомах, фильмах, телевизионных шоу и DVD.