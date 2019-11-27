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Названы компьютерные игры 2019 года с самой высокой оценкой
По версии Metacritic
Сайт-агрегатор отзывов Metacritic опубликовал список 15 лучших игр 2019 года. Специалисты ресурса основывались на оценках критиков.
В рейтинг вошли только оригинальные игры, порты с других платформ не учитывались. Лучшие оценки критиков получила игра Resident Evil 2 от Capcom, которая вышла в январе 2019. На втором месте располагается мартовская Sekiro: Shadows Die Twice, а на третьем — расширение Shadowbringers для Final Fantasy XIV, вышедшее в июле.
Остальная часть списка выглядит так (в скобках указан общий балл на Metacritic):
- Monster Hunter: World — Iceborne (90);
- Disco Elysium (90);
- F1 2019 (89);
- Devil May Cry 5 (89);
- Fire Emblem: Three Houses (89);
- Slay the Spire (89);
- Apex Legends (89);
- Asgard’s Wrath (88);
- Super Mario Maker 2 (88);
- Baba is You (87);
- The Legend of Zelda: Link’s Awakening (87);
- Astral Chain (87).