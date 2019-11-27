Названы компьютерные игры 2019 года с самой высокой оценкой

В рейтинг вошли только оригинальные игры, порты с других платформ не учитывались. Лучшие оценки критиков получила игра Resident Evil 2 от Capcom, которая вышла в январе 2019. На втором месте располагается мартовская Sekiro: Shadows Die Twice, а на третьем — расширение Shadowbringers для Final Fantasy XIV, вышедшее в июле.