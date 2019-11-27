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Названы компьютерные игры 2019 года с самой высокой оценкой

По версии Metacritic
Сайт-агрегатор отзывов Metacritic опубликовал список 15 лучших игр 2019 года. Специалисты ресурса основывались на оценках критиков.

В рейтинг вошли только оригинальные игры, порты с других платформ не учитывались. Лучшие оценки критиков получила игра Resident Evil 2 от Capcom, которая вышла в январе 2019. На втором месте располагается мартовская Sekiro: Shadows Die Twice, а на третьем — расширение Shadowbringers для Final Fantasy XIV, вышедшее в июле.

Остальная часть списка выглядит так (в скобках указан общий балл на Metacritic):

  • Monster Hunter: World — Iceborne (90);
  • Disco Elysium (90);
  • F1 2019 (89);
  • Devil May Cry 5 (89);
  • Fire Emblem: Three Houses (89);
  • Slay the Spire (89);
  • Apex Legends (89);
  • Asgard’s Wrath (88);
  • Super Mario Maker 2 (88);
  • Baba is You (87);
  • The Legend of Zelda: Link’s Awakening (87);
  • Astral Chain (87).