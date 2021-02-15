Названы лучшие игровые рули для ПК и консолей

Авторы рейтинга назвали также основные критерии, на которые стоит обращать внимание при покупке игрового руля. Первое — это вес контроллера. Слишком лёгкие рули будут казаться дешёвыми и нереалистичными. Размер здесь тоже имеет значение. Также стоит обратить внимание на то, как сильно вы можете прокрутить руль. Немаловажная часть — это силовая обратная связь (Force Feedback). Ещё стоит изучить переключатели на руле.

Лучшим гоночным рулём признали Logitech G920 Racing Wheel. Это самый сбалансированный вариант по цене и возможностям.

Лучший премиальный руль — Fanatec CSL Elite Racing Wheel. Лучший бюджетный — HORI Racing Wheel Overdrive.

Если говорить отдельно о моделях для PlayStation 5, то здесь стоит выбрать Thrustmaster T300RS GT Racing Wheel. А для Xbox Series X|S — Thrustmaster TMX Force Feedback Racing Wheel. Для Nintendo Switch тоже есть свой вариант — HORI Mario Kart Racing Wheel Pro.