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Названы лучшие компьютерные игры десятилетия
А также для консолей
Сайт-агрегатор отзывов Metacritic опубликовал два рейтинга с лучшими играми десятилетия. В одном из них собраны тайтлы с наиболее частыми упоминаниями в топах различных СМИ. В другом представлены игры с наибольшим средним баллом.
Первый рейтинг использует систему баллов. За первое место в топе какого-либо СМИ игре присуждается 3 балла.
По такой системе рейтинг получится следующим:
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 19 очков
- Minecraft — 8 очков
- Mass Effect 2 — 7 очков
- «Ведьмак 3» — 6 очков
- GTA V — 5,5 очков
- Dark Souls — 5,5 очков
- TES: Skyrim — 5,5 очков
- The Last of Us — 4,5 очков
- Fortnite — 3,5 очков
- God of War — 3,5 очков
- Red Dead Redemption — 3,5 очков
В рейтинг по среднему баллу вошли 50 игр. Стоит отметить, что в нём представлены издания игр для различных платформ. Также в списке есть переиздания. Вот первые десять строчек рейтинга:
- Super Mario Galaxy 2 (Wii, 2010) — 97
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, 2017) — 97
- Red Dead Redemption 2 (PlayStation 4, 2018) — 97
- Grand Theft Auto V (PlayStation 4, 2014) — 97
- Super Mario Odyssey (Switch, 2017) — 97
- Mass Effect 2 (Xbox 360, 2010) — 96
- The Elder Scrolls V: Skyrim (Xbox 360, 2011) — 96
- The Last of Us (PlayStation 3, 2013) — 95
- The Last of Us Remastered (PlayStation 4, 2014) — 95
- Red Dead Redemption (Xbox 360, 2010) — 95
Остальные можно посмотреть по этой ссылке. Кроме того, сообщается, что рейтинг может обновляться в ближайшие недели, поэтому есть смысл его регулярно проверять.