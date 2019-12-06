Названы лучшие компьютерные игры десятилетия

Первый рейтинг использует систему баллов. За первое место в топе какого-либо СМИ игре присуждается 3 балла.

По такой системе рейтинг получится следующим:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 19 очков

Minecraft — 8 очков

Mass Effect 2 — 7 очков

«Ведьмак 3» — 6 очков

GTA V — 5,5 очков

Dark Souls — 5,5 очков

TES: Skyrim — 5,5 очков

The Last of Us — 4,5 очков

Fortnite — 3,5 очков

God of War — 3,5 очков

Red Dead Redemption — 3,5 очков

В рейтинг по среднему баллу вошли 50 игр. Стоит отметить, что в нём представлены издания игр для различных платформ. Также в списке есть переиздания. Вот первые десять строчек рейтинга:

Super Mario Galaxy 2 (Wii, 2010) — 97

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Switch, 2017) — 97

Red Dead Redemption 2 (PlayStation 4, 2018) — 97

Grand Theft Auto V (PlayStation 4, 2014) — 97

Super Mario Odyssey (Switch, 2017) — 97

Mass Effect 2 (Xbox 360, 2010) — 96

The Elder Scrolls V: Skyrim (Xbox 360, 2011) — 96

The Last of Us (PlayStation 3, 2013) — 95

The Last of Us Remastered (PlayStation 4, 2014) — 95

Red Dead Redemption (Xbox 360, 2010) — 95

Остальные можно посмотреть по этой ссылке. Кроме того, сообщается, что рейтинг может обновляться в ближайшие недели, поэтому есть смысл его регулярно проверять.