Названы новые игры, которые хорошо выглядят даже на средних компьютерах

Сначала авторы рассказали, что считают оптимизированной игрой. Такая игра, по их мнению, хорошо выглядит и без проблем работает на широком спектре компьютеров.

На десятое место списка авторы поместили F1 2020. Игра не требует производительного ПК. Далее идёт Dragon Ball Z Kakarot, которая тоже без проблем работает на большинстве процессоров и видеокарт. Затем в списке упоминаются Mafia Definitive Edition, Resident Evil 3 Remake, Ghostrunner, Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, Death Stranding.

Топ-3 списка открывает красивая игра Ori and the Will of the Wisps. В разрешении 4K она выдаёт более 100 fps даже на RTX 2080 Ti. Второе место отдали Star Wars Squadrons. А первое — Doom Eternal.