Названы преимущества новой Xbox перед PlayStation 5

В TechRadar напомнили, что Microsoft предоставляет подписчикам Xbox Game Pass доступ ко всем своим играм от внутренних студий сразу после их выпуска. То есть игроки с подпиской в первый же день получат Halo Infinite. Да и другие игры будут им доступны. Что касается PlayStation 5, то владельцам консоли придётся оплачивать всю стоимость эксклюзивов.

Кроме того, Xbox Series X будет не только поддерживать сотни игр для Xbox 360 и Xbox Original на запуске, но и существенно их улучшит. Microsoft уже сообщала, что консоль сможет увеличивать частоту кадров в старых тайтлах.

Ещё один плюс в том, что каждый аксессуар для Xbox One будет работать и на Xbox Series X. Пока неясно, позволит ли Sony использовать старые контроллеры на PlayStation 5.

Также в TechRadar отметили, что Xbox Smart Delivery позволит получать игры, поддерживаемые разными поколениями консолей сразу. То есть, если купить Gears 5 сегодня, то она будет доступна и на Xbox Series X в будущем. Ещё есть программа Xbox Play Anywhere, которая позволяет владеть одной игрой и на консоли, и на ПК.