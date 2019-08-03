Названы причины, по которым «бесплатные» игры получают больше денег, чем платные

По данным, на которые опираются «Известия», за 2018 год россияне заплатили $456 миллионов в условно-бесплатных играх (free-to-play). Такими играми называют те, которые распространяются издателями бесплатно, но требуют внутриигровых покупок, без которых игровой процесс будет не таким увлекательным. Этот принцип использует, например, Dota 2.

Чаще всего люди готовы платить, чтобы игра не казалась скучной. По статистике SuperData Research, в 2018 году free-to-play-игры принесли авторам по всему миру $88 миллиардов, а платные — всего $6,4 миллиарда.

Французский геймдизайнер Паскаль Лубан вывел алгоритм вовлечения пользователей для таких игр. Он состоит из цикла, который проходить без улучшений за деньги снова и снова наскучивает. Данный алгоритм используется авторами аркадных игр, в которые, в основном, играют в метро или в перерывах между работой. Поэтому скорость там принципиально важна.

Эксперт из Stepgames рассказал журн акалистам ещё об одной уловке free-to-play игр. Часто их выпускают недоделанными. Это стимулирует игроков «поддерживать» интересную игру, чтобы проект не свернули. Также разработчики используют психологические нюансы игроков: им всегда хочется получить больше, останавливаться на достигнутом люди не любят. Особенно, если новые высоты достичь довольно легко.