Названы пять лучших игр наподобие GTA 5 для маломощных компьютеров

Первой в списке упомянули игру из той же серии — GTA San Andreas. Автор материала отметил, что GTA 5 — это, по сути, «духовный преемник» этой игры. У проектов есть много общих черт.

Далее Sportskeeda приводит Sleeping Dogs. Автор называет игру недооценённой хорошей альтернативой GTA 5. События Sleeping Dogs происходят в Гонконге и затрагивают его криминальную сторону.

Следующая игра в списке — Mafia 2. События игры разворачиваются в 1940-50-е годы, и пользователь полностью погружается в атмосферу того времени. Некоторые элементы игрового процесса напоминают GTA 5.

Четвёртая игр — Just Cause 2. Игроку нужно управлять оперативником Рико Родригес, которому придётся противостоять войскам диктатора и бывшему наставнику. В игре есть обширный мир.

И последняя игра — The Godfather 2. С точки зрения геймплея она — практически клон GTA. Имеет открытый мир, а также предоставляет игроку возможность проходить миссии.