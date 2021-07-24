Названы разрешение и частота кадров для большинства игр консоли Valve Steam Deck

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Названы разрешение и частота кадров для большинства игр консоли Valve Steam DeckОна должна тянуть все игры
Один из разработчиков портативной консоли Steam Deck рассказал, что она будет выдавать 30 fps при разрешении 800p для большинства игр.
Ранее сообщалось, что приставка сможет тянуть вообще все игры из библиотеки Steam. Консоль Deck работает на новейшем гибридном процессоре AMD — четырёхъядерном CPU Zen 2 с восемью CU RDNA 2. Valve считает, что устройство достаточно мощное, чтобы справиться с суровыми требованиями современных игр, хоть и на уровне 30 fps.
Насчёт более высокого разрешения, чем 800p, разработчик отметил, что это может привести к ситуации, когда придётся идти на компромиссы. Однако, по его словам, такого они пока не наблюдали.
Информации о выходе Steam Deck в России пока нет.