Названы разрешение и частота кадров для большинства игр консоли Valve Steam Deck

Ранее сообщалось, что приставка сможет тянуть вообще все игры из библиотеки Steam. Консоль Deck работает на новейшем гибридном процессоре AMD — четырёхъядерном CPU Zen 2 с восемью CU RDNA 2. Valve считает, что устройство достаточно мощное, чтобы справиться с суровыми требованиями современных игр, хоть и на уровне 30 fps.

Насчёт более высокого разрешения, чем 800p, разработчик отметил, что это может привести к ситуации, когда придётся идти на компромиссы. Однако, по его словам, такого они пока не наблюдали.

Информации о выходе Steam Deck в России пока нет.