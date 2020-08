Названы самые ненавидимые пользователями игры

На десятое место поместили Mass Effect 3 с пользовательским рейтингом 5,9/10. Авторы отметили, что журналисты оценили игру на 9/10, а вот игроков возмутила концовка игры.

На девятом месте оказалась нашумевшая The Last of Us: Part II с рейтингом 5,6/10. Здесь ситуация такая же: журналисты оценили игру гораздо выше. Игроки же жаловались на сценарий.

Восьмое место отдали Animal Crossing: New Horizons (5,4/10). Игра является хитом продаж, но пользователей не устраивает ряд особенностей проекта. На седьмом месте расположилась Valorant (5,3/10). Шестое место — это снова Mass Effect. На этот раз Andromeda (5/10). На пятом месте с резким отрывом идёт Batman: Arkham Knight для ПК (3,4/10). Всё дело в плохом качестве именно компьютерной версии игры.

На четвёртом месте с ещё более сильным отрывом оказалась Star Wars Battlefront II (1,5/10). Тройку «лидеров» открывает NBA 2K20 (1,2/10). На втором месте стоит ещё один симулятор FIFA 20 (1,1/10). И первое место занимает Warcraft III: Reforged (0,6/10). Эту игру в своё время раскритиковали за многое.