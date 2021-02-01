Названы самые популярные среди россиян игр, запускаемые через сервис для слабых компьютеров

GeForce NOW позволяет сделать любой компьютер игровым, как это следует из его описания. На серверах компании создаётся образ мощного игрового компьютера, игры запускаются на нём. Видео же транслируется на устройство пользователя.

В GFN.RU рассказали, что после введения режима самоизоляции у сервиса выросло количество активно играющих пользователей. В апреле 2020 года был поставлен рекорд — 132 325 активных пользователей в месяц. В основном сервисом пользуются владельцы ПК.

Что касается игр, то в каталоге GFN.RU есть более 800 тайтлов. Среди них — Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Valhalla. А вот топ-10 игр 2020 года среди россиян.