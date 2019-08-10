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Названы самые продаваемые игры на PlayStation

Среди них GTA V и Minecraft
Официальный магазин PlayStation опубликовал списки 20 самых продаваемых игр по итогам июля 2019 года. Туда вошли самые разные игры: от футбольных симуляторов, до шутеров.

Компания представила два рейтинга: для Европы и для Северной Америки. Что касается первой, то там самой покупаемой игрой стала Grand Theft Auto V. Американцы же предпочли Minecraft. Но в целом, обе игры занимают лидирующие позиции и в том, и в другом регионе. Впрочем, они и так уже имеют статус самых продаваемых в истории.

В Северной Америке топ-20 для PlayStation 4 выглядит так:

PlayStation

А в Европе так:

PlayStation

Также PlayStation опубликовала список десяти самых популярных игр для PlayStation VR. Одной из самых покупаемых, что в Европе, что в Америке стала музыкальная видеоигра с элементами виртуальной реальности Beat Saber.

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