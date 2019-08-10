Названы самые продаваемые игры на PlayStation

Компания представила два рейтинга: для Европы и для Северной Америки. Что касается первой, то там самой покупаемой игрой стала Grand Theft Auto V. Американцы же предпочли Minecraft. Но в целом, обе игры занимают лидирующие позиции и в том, и в другом регионе. Впрочем, они и так уже имеют статус самых продаваемых в истории.

В Северной Америке топ-20 для PlayStation 4 выглядит так: