Названы самые продаваемые игры на PlayStation

Компания представила два рейтинга: для Европы и для Северной Америки. Что касается первой, то там самой покупаемой игрой стала Grand Theft Auto V. Американцы же предпочли Minecraft. Но в целом, обе игры занимают лидирующие позиции и в том, и в другом регионе. Впрочем, они и так уже имеют статус самых продаваемых в истории.
В Северной Америке топ-20 для PlayStation 4 выглядит так:
PlayStation
А в Европе так:
PlayStation
Также PlayStation опубликовала список десяти самых популярных игр для PlayStation VR. Одной из самых покупаемых, что в Европе, что в Америке стала музыкальная видеоигра с элементами виртуальной реальности Beat Saber.