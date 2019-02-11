Ferra
Игры
11 февраля, 17:29

Названы самые продаваемые игры января в PlayStation Store

Лидирует Resident Evil 2

Компания Sony объявила в официальном блоге PlayStation самые продаваемые игры в европейском PlayStation Store за январь 2019 года. На первом месте оказалась игра Resident Evil 2, выход которой состоялся лишь 25 января и январские продажи заняли у неё всего несколько дней.

Ролевой боевик Kingdom Hearts 3 от Square Enix, вышедший 29 января, стартовал в рейтинге с шестого места. Полный рейтинг самых продаваемых игр в европейском PlayStation Store января выглядит так (в скобках указано место, занимаемое ранее):

  1. Resident Evil 2 (новая)
  1. Grand Theft Auto V (5)
  1. FIFA 2019 (1)
  1. Need For Speed Payback (снова появилась)
  1. Playerunknown’s Battlegrounds (2)
  1. Kingdom Hearts 3 (New)
  1. The Sims 4: Deluxe Party Edition (снова появилась)
  1. The Forest (9)
  1. Rocket League (12)
  1. Battlefield V (3)
  1. Call of Duty: Black Ops 4 (4)
  1. Assassin’s Creed Origins (снова появилась)
  1. Rainbow Six: Siege (снова появилась)
  1. Minecraft (13)
  1. Star Wars Battlefront 2 (снова появилась)
  1. Gang Beasts (17)
  1. Red Dead Redemption 2 (7)
  1. Marvel’s Spider-Man (8)
  1. Battlefield 1 (18)
  1. Gran Turismo Sport (20)

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