Названы самые продаваемые игры января в PlayStation Store

Компания Sony объявила в официальном блоге PlayStation самые продаваемые игры в европейском PlayStation Store за январь 2019 года. На первом месте оказалась игра Resident Evil 2, выход которой состоялся лишь 25 января и январские продажи заняли у неё всего несколько дней.

Ролевой боевик Kingdom Hearts 3 от Square Enix, вышедший 29 января, стартовал в рейтинге с шестого места. Полный рейтинг самых продаваемых игр в европейском PlayStation Store января выглядит так (в скобках указано место, занимаемое ранее):