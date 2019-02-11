Названы самые продаваемые игры января в PlayStation Store

Компания Sony объявила в официальном блоге PlayStation самые продаваемые игры в европейском PlayStation Store за январь 2019 года. На первом месте оказалась игра Resident Evil 2, выход которой состоялся лишь 25 января и январские продажи заняли у неё всего несколько дней.
Ролевой боевик Kingdom Hearts 3 от Square Enix, вышедший 29 января, стартовал в рейтинге с шестого места. Полный рейтинг самых продаваемых игр в европейском PlayStation Store января выглядит так (в скобках указано место, занимаемое ранее):
- Resident Evil 2 (новая)
- Grand Theft Auto V (5)
- FIFA 2019 (1)
- Need For Speed Payback (снова появилась)
- Playerunknown’s Battlegrounds (2)
- Kingdom Hearts 3 (New)
- The Sims 4: Deluxe Party Edition (снова появилась)
- The Forest (9)
- Rocket League (12)
- Battlefield V (3)
- Call of Duty: Black Ops 4 (4)
- Assassin’s Creed Origins (снова появилась)
- Rainbow Six: Siege (снова появилась)
- Minecraft (13)
- Star Wars Battlefront 2 (снова появилась)
- Gang Beasts (17)
- Red Dead Redemption 2 (7)
- Marvel’s Spider-Man (8)
- Battlefield 1 (18)
- Gran Turismo Sport (20)