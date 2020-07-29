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Названы самые продаваемые в России видеоигры
Среди них — одна из самых нелюбимых фанатами
Торговая сеть «М.Видео-Эльдорадо» назвала самые продаваемые в России видеоигры. Магазины этой сети, как утверждается, занимают 60% розничного рынка игр в стране.
«М.Видео-Эльдорадо» поделилась данными за первое полугодие 2020. Сообщается, что лидером продаж среди игр для консолей во втором квартале 2020 стала The Last of Us Part II. За всё полугодие она заняла второе место, уступив FIFA 20. Также в топ-5 самых продаваемых игр за первую половину года вошли GTA V, UFC 3 и Red Dead Redemption 2.
Если говорить об играх для Nintendo Switch, то самой продаваемой стала Animal Crossing: New Horizons. За ней следуют The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Super Mario Odyssey. Ещё в топ-5 входят «Ведьмак 3: Дикая Охота» и The Legend of Zelda: Link's Awakening.