Названы самые успешные игровые консоли всех времён

При составлении рейтинга учитывалась официальная статистика от производителей и результаты анализа рынка. Первое место заслуженно заняла PlayStation 2, которая может похвастаться 159 миллионами проданных консолей за всё время своего существования. На втором месте расположилась Nintendo DS с 154 миллионами проданных устройств, а на третьем — Game Boy/Game Boy Color с 119 миллионами.

Интересно, что PlayStation 2 была выпущена в 2000 году, но всё же опередила «старичка» Game Boy 1989 года. Nintendo DS тоже показала хорошую динамику, так как вышла только в 2004 году, но от лидера рейтинга отстала совсем незначительно.