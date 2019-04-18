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Названы самые успешные игровые консоли всех времён

В лидерах «старички» PlayStation 2, Nintendo DS и Game Boy
Ресурс IGN составил топ-15 самых популярных моделей игровых консолей. На первом месте оказался PlayStation 2.

При составлении рейтинга учитывалась официальная статистика от производителей и результаты анализа рынка. Первое место заслуженно заняла PlayStation 2, которая может похвастаться 159 миллионами проданных консолей за всё время своего существования. На втором месте расположилась Nintendo DS с 154 миллионами проданных устройств, а на третьем — Game Boy/Game Boy Color с 119 миллионами.

Интересно, что PlayStation 2 была выпущена в 2000 году, но всё же опередила «старичка» Game Boy 1989 года. Nintendo DS тоже показала хорошую динамику, так как вышла только в 2004 году, но от лидера рейтинга отстала совсем незначительно.

IGN

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