Названы самые влиятельные игры десятилетия

Отмечается, что публикация не является рейтингом или топом, все игры расположены в алфавитном порядке. Сам список состоит из 12 игр, в число которых вошли:

Amnesia: The Dark Descent Broken Age Dark Souls Destiny DOTA 2 Fortnite Gone Home GTA V Minecraft Spelunky The Legend of Zelda: Breath of the Wild The Walking Dead

Примечательно, что в номере EDGE мог появиться и обзор на долгожданную игру от Хидэо Кодзимы - Death Stranding. Но этого не произошло, поскольку авторы банально не успели закончить ее прохождение и скандально отказались публиковать рецензию игры, сообщив, что не согласны с неоправданно жестким эмбарго Sony, которая запретила размещать тексты, пока игра не будет пройдена до финальных титров.