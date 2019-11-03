Игры
Сегодня 11:09
Названы самые влиятельные игры десятилетия
Список состоит из 12 игр
Издание EDGE опубликовало список игр, которые оказали наибольшее влияние на индустрию видеоигр за последние десять лет.
Отмечается, что публикация не является рейтингом или топом, все игры расположены в алфавитном порядке. Сам список состоит из 12 игр, в число которых вошли:
- Amnesia: The Dark Descent
- Broken Age
- Dark Souls
- Destiny
- DOTA 2
- Fortnite
- Gone Home
- GTA V
- Minecraft
- Spelunky
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- The Walking Dead
Примечательно, что в номере EDGE мог появиться и обзор на долгожданную игру от Хидэо Кодзимы - Death Stranding. Но этого не произошло, поскольку авторы банально не успели закончить ее прохождение и скандально отказались публиковать рецензию игры, сообщив, что не согласны с неоправданно жестким эмбарго Sony, которая запретила размещать тексты, пока игра не будет пройдена до финальных титров.