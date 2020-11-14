Названы способы решить некоторые проблемы с новой PlayStation 5

Сообщается, что многие ошибки возникают из-за внешних накопителей, с которых пользователи пытаются запускать игры. В некоторых случаях это даже может превратить PS5 в «кирпич». Поэтому геймерам не рекомендуют пытаться так сделать.

Ещё одна проблема возникает при переходе в режим сна из игры. Например, в игре Spider-Man Remastered из-за этого появляется ошибка. В ней сказано, что необходимо восстановить базу данных.

Напомним, в России продажи PlayStation 5 стартуют 19 ноября. Версия консоли с дисководом будет стоить 46 999 рублей, а цифровая версия — 37 999 рублей.