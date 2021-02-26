Названы сроки разблокировки слота для расширения памяти PlayStation 5

Поддержка дополнительных SSD-накопителей станет доступна после выпуска обновления. Апдейт также разблокирует более высокие скорости кулера, чтобы консоль не перегревалась. PlayStation 5 поставляется с SSD, доступная для игр ёмкость которого составляет около 667 ГБ. При этом многие игры требуют много места на диске: одна последняя Call of Duty требует 133 ГБ. То есть места может банально не хватать. Обновление устранит эту проблему — можно будет просто снять крышку PS5 и установить дополнительный накопитель формата M.2.

Пока Sony не объявила о своих планах официально, поэтому источники Bloomberg предпочли остаться анонимными.