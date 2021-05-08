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Сегодня в 16:17
Названы сроки возвращения Fortnite на iPhone
Но не через App Store
Из-за конфликта между Apple и Epic Games игра Fortnite исчезла с iPhone. Однако она может наконец вернуться на iOS-устройства. Правда, не через App Store, а через облачную игровую платформу NVIDIA GeForce NOW.
Директор по управлению продуктами NVIDIA подтвердил, что Fortnite будет доступен на GeForce NOW в октябре. Он заявил, что сервис вместе с замечательной командой Epic Games работает над созданием необходимой версии Fortnite. Нужно, чтобы игрой можно было удобно управлять пальцами, а не геймадом, как в большинстве игр на GeForce NOW. В итоге пользователи смогут играть в Fortnite через браузер Safari на iOS.
Напомним, сейчас между Apple и Epic идёт судебное разбирательство, его результат будет известен в ближайшие недели. Что касается GeForce NOW, то в настоящее время сервис проходит бета-тестирование на Safari для iOS.