Названы сроки возвращения Fortnite на iPhone

Директор по управлению продуктами NVIDIA подтвердил, что Fortnite будет доступен на GeForce NOW в октябре. Он заявил, что сервис вместе с замечательной командой Epic Games работает над созданием необходимой версии Fortnite. Нужно, чтобы игрой можно было удобно управлять пальцами, а не геймадом, как в большинстве игр на GeForce NOW. В итоге пользователи смогут играть в Fortnite через браузер Safari на iOS.

Напомним, сейчас между Apple и Epic идёт судебное разбирательство, его результат будет известен в ближайшие недели. Что касается GeForce NOW, то в настоящее время сервис проходит бета-тестирование на Safari для iOS.