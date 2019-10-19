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Названы все платные опции новой Call of Duty: Modern Warfare
Никаких лутбоксов
Издатель Call of Duty: Modern Warfare компания Activision рассказала, что в игру не будут добавлять лутбоксы, сезонный абонемент и платные дополнения. За деньги можно будет приобрести только «Боевые пропуски» (Battle Pass).
Об этом компания написала в своём официальном блоге. Согласно заявлению Activision, все будущие дополнения в виде карт и режимов игроки получат бесплатно. Предметы, которые могут повлиять на игру, будут открываться исключительно за внутриигровые достижения, но не за деньги. Весь контент платных «боевых пропусков» же можно будет заранее изучить. Влиять на игровой баланс он не будет.
Что касается валюты COD Points, то её можно будет зарабатывать в сражениях.
Напомним, релиз Call of Duty: Modern Warfare ожидается 25 октября 2019 года.
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