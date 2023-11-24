Не прошло и месяца с релиза, а Call of Duty: Modern Warfare III уже продается со скидкой

Но подождите, есть еще более выгодное предложение. В «черную пятницу» можно приобрести комплект PS5 Slim с той же Call of Duty, в котором вы получите новейшую консоль и бесплатную копию игры Modern Warfare III всего за 499 долларов, тоже по скидке, да.

Sony Interactive Entertainment, кстати, столкнулась с колоссальным иском в размере $7,9 млрд. Иск, представляющий интересы почти 9 млн игроков, обвиняет компанию в завышении цен на цифровые игры в PlayStation Store. Этот иск стал частью широкой дискуссии о цифровых магазинах и комиссионных сборах. Несмотря на попытки Sony добиться отказа от дела, суд разрешил его продолжение, что может обойтись компании в миллиарды долларов.