Не только Switch и Steam Deck: самые продаваемые портативные консоли в России

Карманные ретро-консоли стали популярны в России

В России резко вырос интерес к портативным ретро-консолям. По данным AliExpress, в конце 2025 года спрос на такие устройства увеличился почти в три раза по сравнению с тем же периодом годом ранее.