Не только Switch и Steam Deck: самые продаваемые портативные консоли в России

Не только Switch и Steam Deck: самые продаваемые портативные консоли в РоссииКарманные ретро-консоли стали популярны в России
Эти компактные консоли позволяют запускать тысячи игр с платформ, популярных десятилетия назад, таких как Dendy, Sega, PlayStation 1 и Game Boy. Многие модели поставляются с играми уже в памяти. Маркетплейс также перечислил самые популярные среди россиян модели.
R36S
Работает на четырёхъядерном процессоре ARM Cortex-A35 с 1 ГБ оперативной памяти, поддерживает эмуляторы популярных консолей: PSP, PS1, DC, SNES, NES, SEGA, GBA и другие. Оснащена IPS-экраном 3,5 дюйма с разрешением 640×480.
Anbernic RG35XXSP
Оснащена 3,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 640×480 пикселей, четырёхъядерным процессором ARM Cortex-A53 H700 с частотой 1,5 ГГц, графическим процессором Mali-G31 MP2, оперативной памятью 1 ГБ LPDDR4 и встроенной памятью 64 ГБ TF/microSD. Консоль работает до 8 часов в игре.
Anbernic RG35XX
Консоль с экраном 3,5 дюйма, разрешением 640×480 пикселей, четырёхъядерным процессором ARM Cortex-A53 и оперативной памятью 1 ГБ LPDDR4. Поддерживает более 5000 предустановленных игр и слот для карт памяти до 512 ГБ.
Retroid Pocket 5
Консоль на Android 13 с процессором Snapdragon 865 и графикой Adreno 650, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Есть слот microSD. Устройство оснащено 5,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1920×1080 пикселей и частотой 60 Гц.
GPD Win5
Портативка с 7-дюймовым дисплеем, разрешением 1920×1080, 120 Гц. За производительность отвечает 16-ядерный процессор AMD Ryzen AI MAX+ 395 со встроенным графическим чипом Radeon 8060S. Консоль использует оперативную память LPDDR5x с частотой до 8000 МГц, максимальный объём которой может достигать 128 Гб. Можно установить до 4 Тб памяти.
R36 Ultra Retro
Работает на Linux и поддерживает более 20 эмуляторов — от CPS и MAME до SNES, N64, GBA и PS1. 4-дюймовый IPS-экран (720×720 пикселей). Работу обеспечивает процессор RK3326 Cortex-A35 (1,5 ГГц) с графическим ускорителем Mali-G31MP2 и 1 ГБ ОЗУ. 8 ГБ встроенной памяти. Имеются разъём для наушников.
AYN Thor
Модель с двумя сенсорными дисплеями: верхний — диагональ 6 дюймов и разрешение 1920×1080 пикселей, нижний — диагональ 3,92 дюйма и разрешение 1240×1080 пикселей. Устройство работает на базе системы Android 13.
Retroid Pocket Flip 2
Раскладушка с AMOLED-экраном 5,5 дюйма 60 Гц. Устройство доступно в двух версиях: с процессором Qualcomm Snapdragon 865 или MediaTek Dimensity 1100. Обе версии имеют 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенной памяти UFS 3.1 с поддержкой microSD. Консоль работает на Android 13.
Anbernic RG NANO
Небольшая консоль, которая поддерживает множество платформ, включая NES, SNES, Sega, PS1, GBA и другие. Устройство оснащено процессором ARM Cortex-A7 с тактовой частотой 1,2 ГГц и оперативной памятью DDR2 объёмом 64 МБ. Консоль работает на Linux, поддерживает TF-карты памяти до 512 ГБ. Аккумулятор ёмкостью 1050 мАч обеспечивает до 2,5 часов игры.
Data Frog SF2000
Устройство оснащено двухъядерным процессором SL4350 и 1 ГБ оперативной памяти. Консоль получила 3-дюймовым IPS-экраном. Встроенная литиевая батарея ёмкостью 1500 мАч позволяет играть до 5−6 часов без подзарядки.