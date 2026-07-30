Недавний сбой в Xbox не должен был мешать играм с дисков

Сбой начался в воскресенье вечером и продлился почти сутки. В это время многие владельцы приставок не могли войти в свои аккаунты, запускать приложения, искать игры в магазине или играть. Причём как в цифровые версии, так и в игры на дисках.

Технический директор Xbox Скотт Ван Влиет объяснил, что проблема была связана с внешней службой проверки лицензий. По его словам, дисковые игры не должны зависеть от интернета. Так, мол, задумано изначально. Однако во время сбоя некоторые приставки не смогли правильно использовать сохранённые на них «права доступа». Именно это и помешало запускать игры с дисков в автономном режиме.

Ван Влиет пообещал, что в ближайшем обновлении будет выпущено исправление, которое не допустит повторения подобной ситуации.