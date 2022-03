Недорогой ноутбук с «хоть какой-нибудь» видеокартой: как идут игры на GeForce MX330

На канале PC Support & Gaming Test видеокарту GeForce MX330 протестировали в 23 игровых проектах. Среди этих игр - Grand Theft Auto V, Fortnite, Valorant, PUBG, Resident Evil 3, The Witcher 3: Wild Hunt, Battlefield V, Apex Legends, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Warzone, Horizon Zero Dawn, Microsoft Flight Simulator 2020, Need for Speed Heat, Red Dead Redemption 2, Watch Dogs: Legion, Watch Dogs 2, Cyberpunk 2077, Days Gone, DOOM Eternal, eFootball PES 2021, Far Cry 5, God of War, Forza Horizon 5.

Так, в Grand Theft Auto V на высоких настройках графики в 1080p средняя производительность составила 50-51 к/с. При этом минимальное значение равнялось 44 к/с, максимальное - 56 к/с.

PUBG шла в 1080p с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 40-41 к/с, максимальный FPS составлял 44 к/с, минимальный - 36 к/с.

В Battlefield V можно поиграть с видеокартой GeForce MX330 в 900p на низких настройках. Средний FPS при этом будет равняться примерно 45 к/с, минимальный - 38 к/с, максимальный - 48 к/с.

Assassin's Creed Valhalla запускалась в 720p с низким пресетом. Средняя производительность здесь составила около 20 к/с, минимальная частота кадров - 18 к/с, максимальная - 21 к/с.

Call of Duty: Warzone шла также в разрешении 720p на низких настройках. В среднем в ней удавалось получить 33 к/с, минимальная же производительность составляла 30 к/с, максимальная - 36 к/с.