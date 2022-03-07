Недорогой ноутбук с «хоть какой-нибудь» видеокартой: как идут игры на GeForce MX330

Недорогой ноутбук с «хоть какой-нибудь» видеокартой: как идут игры на GeForce MX330Проверили на YouTube-канале PC Support & Gaming Test
На канале PC Support & Gaming Test видеокарту GeForce MX330 протестировали в 23 игровых проектах. Среди этих игр - Grand Theft Auto V, Fortnite, Valorant, PUBG, Resident Evil 3, The Witcher 3: Wild Hunt, Battlefield V, Apex Legends, Assassin's Creed Valhalla, Call of Duty: Warzone, Horizon Zero Dawn, Microsoft Flight Simulator 2020, Need for Speed Heat, Red Dead Redemption 2, Watch Dogs: Legion, Watch Dogs 2, Cyberpunk 2077, Days Gone, DOOM Eternal, eFootball PES 2021, Far Cry 5, God of War, Forza Horizon 5.
Так, в Grand Theft Auto V на высоких настройках графики в 1080p средняя производительность составила 50-51 к/с. При этом минимальное значение равнялось 44 к/с, максимальное - 56 к/с.
PUBG шла в 1080p с высоким пресетом. Средняя частота кадров в ней равнялась 40-41 к/с, максимальный FPS составлял 44 к/с, минимальный - 36 к/с.
В Battlefield V можно поиграть с видеокартой GeForce MX330 в 900p на низких настройках. Средний FPS при этом будет равняться примерно 45 к/с, минимальный - 38 к/с, максимальный - 48 к/с.
Assassin's Creed Valhalla запускалась в 720p с низким пресетом. Средняя производительность здесь составила около 20 к/с, минимальная частота кадров - 18 к/с, максимальная - 21 к/с.
Call of Duty: Warzone шла также в разрешении 720p на низких настройках. В среднем в ней удавалось получить 33 к/с, минимальная же производительность составляла 30 к/с, максимальная - 36 к/с.
Need for Speed Heat запускалась с низким пресетом в 720p. Средний FPS в ней равнялся 42 к/с, максимальный - 45 к/с, минимальный - 40 к/с.
В Red Dead Redemption 2 с разрешением 720p и низкими настройками средняя частота кадров составляла 28-29 к/с. Максимальное значение FPS равнялось 30 к/с, минимальное - 26 к/с.
Watch Dogs: Legion шла в 720p на низких настройках графики. Средняя производительность здесь оказалась равна 28-29 к/с, максимальная - 33 к/с, минимальная - 25 к/с.
В Watch Dogs 2 с низким пресетом и в 720p удалось получить в среднем 50 к/с. Минимальное значение производительности в ней равнялось 46 к/с, максимальное - 56 к/с.
Far Cry 5 запускалась на низких настройках в 720p. Средний FPS в ней составил 41-42 к/с, минимальный - 39 к/с, максимальный - 47 к/с.
Forza Horizon 5 шла также в разрешении 720p с низким пресетом. Среднее число кадров в ней находилось в пределах 40 к/с, минимальное составляло 38 к/с, максимальное - 43 к/с.
Остальные замеры производительности вы можете найти в видео ниже.
Конфигурация ноутбука Dell Inspiron 5502:
- процессор Intel Core i7 11th Gen 1165G7 4 Cores 8 Threads (Base Clock:- 2.8 GHz, Boost Clock:- 4.7 GHz);
- оперативная память 16GB DDR4 Upgraded Dual Channel 3200 Mhz (Upgradable Upto 32GB);
- видеокарта NVIDIA GeForce MX330 2GB GDDR5;
- накопитель 512GB SSD;
- операционная система Windows 10 64 Bit.