Некоторые игроки получили Nintendo Switch 2 с «дырявым» экраном

Опубликовано 07 июня 2025, 10:301 мин.
Некоторые игроки получили Nintendo Switch 2 с «дырявым» экраномЭкраны проколоты степлером вместе с чеками
Некоторые покупатели Nintendo Switch 2 столкнулись с неприятной ситуацией: экраны их новых консолей оказались повреждены скобами от степлера. Продавцы магазина GameStop на Стейтен-Айленде (Нью-Йорк) прикрепляли чеки прямо к коробке, не замечая, что пробивают тонкий картон и пластик — прямо в экран устройства.
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Пользователи соцсетей начали делиться фото и видео с повреждёнными консолями. Многие пострадавшие пришли на ночной запуск Switch 2, где GameStop выдал около 100 таких коробок.
Некоторые клиенты обратились к GameStop и Nintendo с жалобами. Вскоре GameStop заявил, что займётся заменой повреждённых устройств. По словам покупателей, компания действительно начала обмен на новые консоли.
Поклонники также критикуют Nintendo за такую хрупкую упаковку, мол, экран новой приставки расположен в верхней части коробки и практически не защищён.