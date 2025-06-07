Некоторые игроки получили Nintendo Switch 2 с «дырявым» экраном

Пользователи соцсетей начали делиться фото и видео с повреждёнными консолями. Многие пострадавшие пришли на ночной запуск Switch 2, где GameStop выдал около 100 таких коробок.

Некоторые клиенты обратились к GameStop и Nintendo с жалобами. Вскоре GameStop заявил, что займётся заменой повреждённых устройств. По словам покупателей, компания действительно начала обмен на новые консоли.

Поклонники также критикуют Nintendo за такую хрупкую упаковку, мол, экран новой приставки расположен в верхней части коробки и практически не защищён.