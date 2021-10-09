Некоторым европейцам по ошибке продали российские диски с игрой Far Cry 6

Да ещё и не на ту консоль

Владельцы консолей PlayStation 5 из Великобритании, Германии, Греции и других европейских стран пожаловались, что получили по ошибке российские диски с игрой Far Cry 6 для PlayStation 4. Обновить игру до версии для PS5 они не могут.