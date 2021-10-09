Некоторым европейцам по ошибке продали российские диски с игрой Far Cry 6

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Некоторым европейцам по ошибке продали российские диски с игрой Far Cry 6Да ещё и не на ту консоль
Владельцы консолей PlayStation 5 из Великобритании, Германии, Греции и других европейских стран пожаловались, что получили по ошибке российские диски с игрой Far Cry 6 для PlayStation 4. Обновить игру до версии для PS5 они не могут.
Напомним, Far Cry 6 вышла 7 октября. С тех пор в соцсетях и на других сайтах появились десятки жалоб от европейцев. Что интересно, некоторые из них даже не заказывали диск в интернете, а покупали его в местных магазинах. Как там оказались российские диски, непонятно.
Некоторые пользователи написали, что обновиться до версии PS5 можно, только если создать российскую учётную запись PlayStation. Однако в этом случае не получится забрать дополнительный контент.
Издатель игры Ubisoft уже признал проблему.