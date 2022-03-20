Немолодую бюджетную GTX 1650 Ti испытали в 25 новых играх

Немолодую бюджетную GTX 1650 Ti испытали в 25 новых играхО результатах рассказали на YouTube-канале GameGangsta
Авторы YouTube-канала GameGangsta проверили быстродействие видеокарты GTX 1650 Ti в 25 играх. Среди проектов - Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, PUBG (Update 16.1), Doom Eternal, DIRT 5, Mafia Definitive Edition, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Hitman 3, WRC 10, Days Gone, Back 4 Blood, Far Cry 6, Forza Horizon 5, GTA III Definitive Edition, GTA VC Definitive Edition, GTA SA Definitive Edition, Battlefield 2042, Halo Infinite, Serious Sam Siberian Mayhem, Dying Light 2, Elden Ring, Elex II, Shadow Warrior 3.
Hitman 3 запустили на высоких настройках в 1080p. В среднем здесь удалось достичь около 50 к/с. В очень редких событиях производительность снижалась до 7 к/с.
В Days Gone в 1080p с низким пресетом удалось получить средний FPS в районе 50-55 к/с. Также в крайне редких событиях быстродействие составляло всего 7 к/с.
Far Cry 6 шла в Full HD на низких настройках графики. Средняя частота кадров здесь равнялась около 60-70 к/с. В очень редких событиях производительность составляла 2 к/с.
В 1080p со средним пресетом Forza Horizon 5 позволяла достичь в среднем 70-80 к/с, а в крайне редких событиях - 35 к/с.
GTA III Definitive Edition запускалась в 1080p со средними настройками. Средний FPS составлял в игре 50-80 к/с. В очень редких событиях частота кадров снижалась до 9 к/с.
Что касается GTA VC Definitive Edition, то она запускалась в том же разрешении, но с низким пресетом. Частота кадров в среднем здесь равнялась 50-70 к/с. В крайне редких событиях она опускалась до 3 к/с.
GTA SA Definitive Edition шла в 1080p на средних настройках графики. Здесь удалось в среднем получить 60-75 к/с, в очень редких событиях - 4 к/с.
Battlefield 2042 запускалась в 1080p на низких настройках. Средняя частота кадров в этом случае равнялась 35-37 к/с. В крайне редких событиях производительность составляла 8 к/с.
Serious Sam Siberian Mayhem шла в 900p на низких настройках. В среднем частота кадров в игре составляла 50-60 к/с, в очень редких событиях - 5 к/с.
В 1080p и с низким пресетом была запущена Dying Light 2. Средний FPS в ней равнялся около 60-65 к/с. В крайне редких событиях быстродействие снижалось до 1 к/с.
В Elden Ring в Full HD на низких настройках удалось в среднем получить в районе 40 к/с, а в очень редких событиях - 18 к/с.
Elex II запустилась в 1080p с низким пресетом. В среднем здесь частота кадров равнялась 45-50 к/с, в крайне редких событиях - 12 к/с.
Наконец, в Shadow Warrior 3 в 1080p и на средних настройках удалось получить 53-55 к/с в среднем и 16 к/с - в очень редких событиях.
Остальные замеры производительности вы можете увидеть в видео ниже.
Конфигурация ПК:
- процессор Intel Comet Lake Core i5-10200H-2,4GHz-4,1Ghz;
- материнская плата Mobile Intel® HM470 Chipset;
- видеокарта 4GB GDDR6 nVIDIA® GeForce® GTX1650 Ti 128-Bit DX12;
- оперативная память 8GB (1x8GB) DDR4 1.2V 2933MHz SODIMM;
- накопитель 250GB WD BLUE SN550 M.2 SSD PCIe 3.0 x4.