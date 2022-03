Немолодую бюджетную GTX 1650 Ti испытали в 25 новых играх

Авторы YouTube-канала GameGangsta проверили быстродействие видеокарты GTX 1650 Ti в 25 играх. Среди проектов - Grand Theft Auto V, Rainbow Six Siege, PUBG (Update 16.1), Doom Eternal, DIRT 5, Mafia Definitive Edition, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Sniper Ghost Warrior Contracts 2, Hitman 3, WRC 10, Days Gone, Back 4 Blood, Far Cry 6, Forza Horizon 5, GTA III Definitive Edition, GTA VC Definitive Edition, GTA SA Definitive Edition, Battlefield 2042, Halo Infinite, Serious Sam Siberian Mayhem, Dying Light 2, Elden Ring, Elex II, Shadow Warrior 3.

Hitman 3 запустили на высоких настройках в 1080p. В среднем здесь удалось достичь около 50 к/с. В очень редких событиях производительность снижалась до 7 к/с.

В Days Gone в 1080p с низким пресетом удалось получить средний FPS в районе 50-55 к/с. Также в крайне редких событиях быстродействие составляло всего 7 к/с.

Far Cry 6 шла в Full HD на низких настройках графики. Средняя частота кадров здесь равнялась около 60-70 к/с. В очень редких событиях производительность составляла 2 к/с.

В 1080p со средним пресетом Forza Horizon 5 позволяла достичь в среднем 70-80 к/с, а в крайне редких событиях - 35 к/с.

GTA III Definitive Edition запускалась в 1080p со средними настройками. Средний FPS составлял в игре 50-80 к/с. В очень редких событиях частота кадров снижалась до 9 к/с.

Что касается GTA VC Definitive Edition, то она запускалась в том же разрешении, но с низким пресетом. Частота кадров в среднем здесь равнялась 50-70 к/с. В крайне редких событиях она опускалась до 3 к/с.

GTA SA Definitive Edition шла в 1080p на средних настройках графики. Здесь удалось в среднем получить 60-75 к/с, в очень редких событиях - 4 к/с.