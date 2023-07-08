Ненавистная геймерами защита от пиратства Denuvo решила убедить вас в своей правоте

Хуин подчеркнул, что цель Denuvo - защитить инвестиции издателей игр и дать им возможность инвестировать в будущие игры, что в конечном итоге «выгодно как издателям, так и игрокам».

Хотя Denuvo часто ассоциируется с ее DRM-технологией, компания теперь расширяет свой фокус на борьбу с читерами. Хуин объяснил, что технология Denuvo по борьбе с читерами сохраняет целостность игрового кода во время выполнения, а не только во время загрузки игры.

В отличие от печально известного воздействия на производительность игр с DRM Denuvo, направленного на защиту от несанкционированного доступа, продукт для борьбы с читерством разработан таким образом, чтобы оказывать минимальное воздействие на быстроту игры.

Denuvo стремится изменить свою репутацию и стать известной не только благодаря DRM, однако вряд ли у них получится «отмыться» от старых, и не только, скандалов.