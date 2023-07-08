Ненавистная геймерами защита от пиратства Denuvo решила убедить вас в своей правоте

Ненавистная геймерами защита от пиратства Denuvo решила убедить вас в своей правотеНо репутацию так просто не вернешь
Любителям игр не чуждо название «Denuvo», которая представляет собой спорную антипиратскую технологию, вызвавшую жаркие споры среди геймеров. Так, главный операционный директор Irdeto по видеоиграм Стив Хуин выступил в защиту Denuvo в эксклюзивном интервью Ars Technica.
Хуин подчеркнул, что цель Denuvo - защитить инвестиции издателей игр и дать им возможность инвестировать в будущие игры, что в конечном итоге «выгодно как издателям, так и игрокам».
Хотя Denuvo часто ассоциируется с ее DRM-технологией, компания теперь расширяет свой фокус на борьбу с читерами. Хуин объяснил, что технология Denuvo по борьбе с читерами сохраняет целостность игрового кода во время выполнения, а не только во время загрузки игры.
В отличие от печально известного воздействия на производительность игр с DRM Denuvo, направленного на защиту от несанкционированного доступа, продукт для борьбы с читерством разработан таким образом, чтобы оказывать минимальное воздействие на быстроту игры.
Denuvo стремится изменить свою репутацию и стать известной не только благодаря DRM, однако вряд ли у них получится «отмыться» от старых, и не только, скандалов.