Неофициальная русская озвучка игры Enclave стала официальной

Опубликовано 25 октября 2025, 14:481 мин.
Неофициальная русская озвучка игры Enclave стала официальнойПоявилась в Steam
Студия GamesVoice сообщила, что русская озвучка игры Enclave 2003 года теперь официально доступна в Steam. Со студией связался сам издатель в лице Topware Interactive.
© Enclave
GamesVoice надеется, что такой “опыт” станет началом для будущих проектов и другие их переводы тоже получат официальный статус.
Enclave — атмосферная игра с интенсивными средневековыми сражениями. Сюжет разворачивается в мире, разделённом бездонной пропастью на земли Света и Тьмы.
Разработчики обещают две сюжетные кампании, более 25 детализированных миссий, секретные бонусные игры, 12 игровых классов и 5 боссов, эпическую музыку.