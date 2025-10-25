Неофициальная русская озвучка игры Enclave стала официальной

GamesVoice надеется, что такой “опыт” станет началом для будущих проектов и другие их переводы тоже получат официальный статус.

Enclave — атмосферная игра с интенсивными средневековыми сражениями. Сюжет разворачивается в мире, разделённом бездонной пропастью на земли Света и Тьмы.

Разработчики обещают две сюжетные кампании, более 25 детализированных миссий, секретные бонусные игры, 12 игровых классов и 5 боссов, эпическую музыку.