Опубликовано 25 октября 2025, 14:48
Неофициальная русская озвучка игры Enclave стала официальной

Студия GamesVoice сообщила, что русская озвучка игры Enclave 2003 года теперь официально доступна в Steam. Со студией связался сам издатель в лице Topware Interactive.
© Enclave

GamesVoice надеется, что такой “опыт” станет началом для будущих проектов и другие их переводы тоже получат официальный статус.

Enclave — атмосферная игра с интенсивными средневековыми сражениями. Сюжет разворачивается в мире, разделённом бездонной пропастью на земли Света и Тьмы.

Разработчики обещают две сюжетные кампании, более 25 детализированных миссий, секретные бонусные игры, 12 игровых классов и 5 боссов, эпическую музыку.

