Несовершеннолетние китайцы рассказали, как пережили ограничения властей на видеоигры

Некоторые дети признались, что это довело их до слёз. Несовершеннолетние жалуются, что меры слишком жёсткие и затрагивают даже подростков, которые уже сдали вступительные экзамены в университет и просто хотят расслабиться. 17-летние считают несправедливым то, что не могут играть долго, тогда как 18-летних эти ограничения не коснулись.

Некоторые школьники уже нашли способ обойти ограничения. Они используют учётные записи взрослых или просто их мобильные телефоны. С чужими учётными записями они могут играть два-три часа в день и после 22:00.

Среди китайских родителей мнения разделились. Кто-то считает, что ограничения — это хорошо, а кто-то такой позиции не придерживается.