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Сегодня в 17:37

Несовершеннолетние китайцы рассказали, как пережили ограничения властей на видеоигры

Дети считают это несправедливым
Недавно государственные СМИ Китая раскритиковали видеоигры, а компания Tencent объявила о новых ограничениях — детям до 12 лет запретили совершать внутриигровые покупки, а несовершеннолетним сократили лимит на игры до одного часа в будние дни и до двух часов в выходные и праздники. Китайские школьники рассказали, как встретили эту новость.
Несовершеннолетние китайцы рассказали, как пережили ограничения властей на видеоигры

Некоторые дети признались, что это довело их до слёз. Несовершеннолетние жалуются, что меры слишком жёсткие и затрагивают даже подростков, которые уже сдали вступительные экзамены в университет и просто хотят расслабиться. 17-летние считают несправедливым то, что не могут играть долго, тогда как 18-летних эти ограничения не коснулись.

Некоторые школьники уже нашли способ обойти ограничения. Они используют учётные записи взрослых или просто их мобильные телефоны. С чужими учётными записями они могут играть два-три часа в день и после 22:00.

Среди китайских родителей мнения разделились. Кто-то считает, что ограничения — это хорошо, а кто-то такой позиции не придерживается.