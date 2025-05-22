Netflix экранизирует Clash of Clans и Clash Royale

Опубликовано 22 мая 2025, 03:451 мин.
Netflix экранизирует Clash of Clans и Clash RoyaleВыпустит анимационный сериал
Netflix и разработчик Supercell работают над новым анимационным сериалом по популярным мобильным играм Clash of Clans и Clash Royale. Главным героем сериала станет персонаж Варвар из этих игр. Он пытается собрать команду необычных героев, чтобы защитить свою деревню.
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Режиссёром шоу станет Флетчер Моулс, который создавал анимационные видео по Clash of Clans на YouTube. Главным сценаристом назначен Рон Вайнер, работавший над такими сериалами, как Silicon Valley и 30 Rock.
Сериал пока находится на ранней стадии производства, и точная дата выхода или информация о актёрах неизвестны. Netflix уже выпускает другие анимационные шоу по играм, например, Arcane и Devil May Cry.