Netflix экранизирует Clash of Clans и Clash Royale

Режиссёром шоу станет Флетчер Моулс, который создавал анимационные видео по Clash of Clans на YouTube. Главным сценаристом назначен Рон Вайнер, работавший над такими сериалами, как Silicon Valley и 30 Rock.

Сериал пока находится на ранней стадии производства, и точная дата выхода или информация о актёрах неизвестны. Netflix уже выпускает другие анимационные шоу по играм, например, Arcane и Devil May Cry.