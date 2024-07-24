Netflix нанял ветерана Epic Games на должность президента по играм

С момента прихода в игровую индустрию в 2021 году Netflix активно наращивала свой портфель, приобретая такие известные инди-студии, как Night School, Boss Fight, Next Games и Spry Fox. Сейчас в разработке находится более 80 игр, и компания намерена почти удвоить свою текущую библиотеку.

Среди новых проектов — интерактивная фантастика, основанная на популярных шоу и фильмах Netflix, а также долгожданный многопользовательский проект по «Squid Game», запуск которого намечен на конец этого года.