Netflix нанял ветерана Epic Games на должность президента по играм

Опубликовано 24 июля 2024, 18:02
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Netflix нанял ветерана Epic Games на должность президента по играмДля развития игрового подразделения
Netflix назначил Алена Таскана, бывшего исполнительного вице-президента по разработке игр в Epic Games, новым президентом по играм. Таскан, известный своей ключевой ролью в разработке таких хитов, как Fortnite, Rocket League и Fall Guys, привнесет опыт в расширяющееся игровое подразделение Netflix.
С момента прихода в игровую индустрию в 2021 году Netflix активно наращивала свой портфель, приобретая такие известные инди-студии, как Night School, Boss Fight, Next Games и Spry Fox. Сейчас в разработке находится более 80 игр, и компания намерена почти удвоить свою текущую библиотеку.
Среди новых проектов — интерактивная фантастика, основанная на популярных шоу и фильмах Netflix, а также долгожданный многопользовательский проект по «Squid Game», запуск которого намечен на конец этого года.