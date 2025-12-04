Netflix продала игровую студию обратно основателям спустя 3 года после покупки

В отличие от других закрытых студий Netflix, таких как Team Blue и Boss Fight Entertainment, Spry Fox продолжит существовать как независимая компания. Основатели смогут искать других издателей для консольных и ПК-версий Spirit Crossing. При этом разработке всё ещё могут грозить увольнения, студии нужны дополнительное финансирование для долгосрочной работы.

Netflix приобрёл Spry Fox в 2022 году, а первая игра для подписчиков Netflix — сиквел Cozy Grove — вышла в 2024 году. В марте 2025 года студия анонсировала Spirit Crossing.

Стратегия Netflix Games изменилась после прихода Алена Таскана из Epic Games. Если раньше студия финансировала разные мобильные проекты и покупала независимые студии, то теперь фокус сместился на игры по франшизам Netflix, социальные и «вечерние» игры. Spirit Crossing не вписывается в эту стратегию.