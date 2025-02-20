Netflix сократил сотрудников в игровой студии Night School Studio

Опубликовано 20 февраля 2025, 15:381 мин.
Netflix сократил сотрудников в игровой студии Night School StudioПричины неизвестны
Netflix уволил часть сотрудников студии Night School Studio, разработчика серии Oxenfree. Точная причина сокращений неизвестна, а сама компания отказалась от комментариев. По имеющейся информации, текущие проекты студии не пострадали, что может означать небольшое количество уволенных.
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Игровая индустрия в последние месяцы переживает волну массовых увольнений. Сокращения затронули такие компании, как Activision Blizzard, Sony, Riot Games, Ubisoft, Crytek и многие другие. Теперь к этому списку присоединилась и студия Netflix.
Night School Studio была приобретена Netflix в 2021 году для развития игрового направления компании. В 2023 году разработчики выпустили Oxenfree II: Lost Signals. Игра получила положительные отзывы, однако не смогла повторить успех первой части.