Netflix сократил сотрудников в игровой студии Night School Studio

Игровая индустрия в последние месяцы переживает волну массовых увольнений. Сокращения затронули такие компании, как Activision Blizzard, Sony, Riot Games, Ubisoft, Crytek и многие другие. Теперь к этому списку присоединилась и студия Netflix.

Night School Studio была приобретена Netflix в 2021 году для развития игрового направления компании. В 2023 году разработчики выпустили Oxenfree II: Lost Signals. Игра получила положительные отзывы, однако не смогла повторить успех первой части.