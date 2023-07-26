«Невозможный на других платформах» эксклюзив PS5 идеально заработал на карманной Steam Deck

Такое развитие событий может удивить некоторых, поскольку изначально игра считалась эксклюзивом PS5 из-за того, что она полагается на быстрый SSD-накопитель консоли. Минимальные системные требования игры для ПК также предполагали наличие мощного «железа», но видимо имело место быть «небольшое» преувеличение.

Судя по всему, разработчики оптимизировали игру под чип AMD в Steam Deck, сделав ее совместимой с портативным ПК.