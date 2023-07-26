«Невозможный на других платформах» эксклюзив PS5 идеально заработал на карманной Steam Deck

14:56, 26 июля 2023
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«Невозможный на других платформах» эксклюзив PS5 идеально заработал на карманной Steam DeckВот так и верь в «превосходство» крупных консолей
Знаменитый PS5-эксклюзив Ratchet & Clank: Rift Apart не только выходит на ПК с обычными жесткими дисками, но и также имеет возможность запуска на Steam Deck, да еще и с заявленной полной поддержкой.
Компания Insomniac, разработчик игры, сообщила, что Ratchet & Clank: Rift Apart официально подтверждена для Steam Deck.
Такое развитие событий может удивить некоторых, поскольку изначально игра считалась эксклюзивом PS5 из-за того, что она полагается на быстрый SSD-накопитель консоли. Минимальные системные требования игры для ПК также предполагали наличие мощного «железа», но видимо имело место быть «небольшое» преувеличение.
Судя по всему, разработчики оптимизировали игру под чип AMD в Steam Deck, сделав ее совместимой с портативным ПК.