Неживые гидрогели научили играть в Pong

Неживые гидрогели научили играть в PongПрорыв в области адаптивных материалов
Исследование показывает, что даже простые материалы могут демонстрировать сложное, адаптивное поведение, которое обычно ассоциируется с живыми системами или продвинутым искусственным интеллектом. Исследователи из Университета Рединга подключили электроактивные гидрогели к игровой среде с помощью специальной электродной матрицы. Гидрогели отслеживали движения мяча и положение лопатки с помощью электрической стимуляции и распределения ионов.
По мере прохождения игры гидрогели даже улучшали свою способность отбивать мяч, демонстрируя повышенную точность с течением времени. Гидрогели достигли пика своей эффективности примерно за 20 минут.
Соавтор работы Йошикацу Хаяси отмечает, что это открытие открывает новые возможности для разработки «умных» материалов, способных обучаться и адаптироваться.