Неживые гидрогели научили играть в Pong

По мере прохождения игры гидрогели даже улучшали свою способность отбивать мяч, демонстрируя повышенную точность с течением времени. Гидрогели достигли пика своей эффективности примерно за 20 минут.

Соавтор работы Йошикацу Хаяси отмечает, что это открытие открывает новые возможности для разработки «умных» материалов, способных обучаться и адаптироваться.