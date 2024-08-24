Игры
Опубликовано 24 августа 2024, 06:00
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Неживые гидрогели научили играть в Pong

Прорыв в области адаптивных материалов
Ученые выяснили, что гидрогели — простые неживые материалы — могут научиться играть в классическую аркадную игру Pong. Появившаяся в 1972 году, она известна как одна из самых ранних видеоигр.
Неживые гидрогели научили играть в Pong
© Ferra

Исследование показывает, что даже простые материалы могут демонстрировать сложное, адаптивное поведение, которое обычно ассоциируется с живыми системами или продвинутым искусственным интеллектом. Исследователи из Университета Рединга подключили электроактивные гидрогели к игровой среде с помощью специальной электродной матрицы. Гидрогели отслеживали движения мяча и положение лопатки с помощью электрической стимуляции и распределения ионов.

Неживые гидрогели научили играть в Pong

© Cell Reports Physical Science/Strong et al.

По мере прохождения игры гидрогели даже улучшали свою способность отбивать мяч, демонстрируя повышенную точность с течением времени. Гидрогели достигли пика своей эффективности примерно за 20 минут.

Соавтор работы Йошикацу Хаяси отмечает, что это открытие открывает новые возможности для разработки «умных» материалов, способных обучаться и адаптироваться.