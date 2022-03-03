Никаких новых игр: Steam отключил основные способы оплаты для россиян

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Никаких новых игр: Steam отключил основные способы оплаты для россиянПока без официальных заявлений
Вслед за другими крупными онлайн-магазинами компьютерных игр, начал выдавать сбои и Steam. Российские пользователи сообщают о многочисленных проблемах при попытке оплатить контент игровой площадки.
На данный момент Valve никак не прокомментировала эту ситуацию, но судя по сообщениям пользователей, Steam не дает возможности оплатить товар ни одним из предложенных им вариантов, помимо трех: «Мой кошелёк Steam», «Мой кошелёк PayPal» и «PayPal». Отмечается, что при попытке выбрать какой-либо другой способ оплаты, появляется ошибка, которая гласит, что провести оплату невозможно.
Ранее другие цифровые магазины временно отключили возможность оплаты игр рублем. Так, магазин GOG предложил производить оплату в долларах, а PS Store теперь принимает оплату лишь через PayPal или отдельные платежные карты.
Источник: Steam