Никто до сих пор не пробовал: на видеокарте GTX 1080 запустили игры в разрешении 8K

Ведущий канала RandomGaminginHD проверил производительность видеокарты GTX 1080 в ряде игр. Среди них - Cyberpunk 2077, Far Cry 6, The Witcher 3, GTA San Andreas Definitive Edition, Forza Horizon 5. Запускались они в разрешении 8К, а также в 4К на разных настройках графики.

Cyberpunk 2077 в 8К с низким пресетом даёт возможность получить в среднем 9 к/с. В очень редких событиях частота кадров составляет 7 к/с.

Far Cry 6 запускалась на ультра-настройках в 8К. Однако FPS составил всего 1 к/с и играть в неё было невозможно.

The Witcher 3 в 4К с низкими установленными параметрами графики в среднем шёл с 75 к/с, а в крайне редких событиях число кадров снижалось до 13 к/с. В то же время в 8К на низких настройках средняя частота кадров будет равняться 20 к/с, а в очень редких событиях - 15 к/с.