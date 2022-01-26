Никто до сих пор не пробовал: на видеокарте GTX 1080 запустили игры в разрешении 8K

Никто до сих пор не пробовал: на видеокарте GTX 1080 запустили игры в разрешении 8KПродемонстрировали это на YouTube-канале RandomGaminginHD
Ведущий канала RandomGaminginHD проверил производительность видеокарты GTX 1080 в ряде игр. Среди них - Cyberpunk 2077, Far Cry 6, The Witcher 3, GTA San Andreas Definitive Edition, Forza Horizon 5. Запускались они в разрешении 8К, а также в 4К на разных настройках графики.
Cyberpunk 2077 в 8К с низким пресетом даёт возможность получить в среднем 9 к/с. В очень редких событиях частота кадров составляет 7 к/с.
Far Cry 6 запускалась на ультра-настройках в 8К. Однако FPS составил всего 1 к/с и играть в неё было невозможно.
The Witcher 3 в 4К с низкими установленными параметрами графики в среднем шёл с 75 к/с, а в крайне редких событиях число кадров снижалось до 13 к/с. В то же время в 8К на низких настройках средняя частота кадров будет равняться 20 к/с, а в очень редких событиях - 15 к/с.
В GTA San Andreas Definitive Edition в 4К на минимальных настройках можно было получить в среднем 119 к/с. В 8К с низким пресетом производительность составила 32 к/с в среднем и 2 к/с в очень редких событиях.
Forza Horizon 5 давала возможность в 4К на умеренных настройках достичь 86 к/с в среднем. Также в 8К на со средним пресетом FPS составил 34 к/с, а в крайне редких событиях частота кадров равнялась 29 к/с. С теми же параметрами, но на низких настройках производительность составляла 42 к/с в среднем, 37 к/с в очень редких событиях. В Cross Country Circuit удалось достичь в среднем 34 к/с, в крайне редких событиях - 30 к/с, а On a Wing and a Prayer - 36 к/с в среднем, 28 к/с в очень редких событиях.
Подробнее о тестировании - в видео ниже.