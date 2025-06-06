Nintendo будет записывать голос и видео на Switch 2 даже в приватных чатах

Опубликовано 06 июня 2025, 11:171 мин.
Nintendo будет записывать голос и видео на Switch 2 даже в приватных чатахНо пока все не так жестко
На фоне запуска Switch 2 стало известно, что встроенный сервис голосовой и видеосвязи GameChat будет автоматически записывать разговоры пользователей — даже в приватных беседах с друзьями.
Nintendo обновила политику конфиденциальности: теперь данные с микрофона и камеры временно хранятся локально у участников чата.
Однако эти записи отправляются на сервер Nintendo только в случае, если кто-то сообщит о нарушении правил. Пользователю доступна история последних трёх GameChat-сессий — по три минуты каждая — и подать жалобу можно только в течение 24 часов.
Nintendo подчёркивает, что такие меры направлены на защиту несовершеннолетних и поддержание позитивной онлайн-среды.
Если жалоба поступает, Nintendo может передать информацию в суд, полиции или другим третьим сторонам. Отказ от согласия на такие условия блокирует доступ к GameChat. Родителям придётся вручную активировать видеочаты через приложение родительского контроля.