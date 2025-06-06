Nintendo будет записывать голос и видео на Switch 2 даже в приватных чатах

Nintendo обновила политику конфиденциальности: теперь данные с микрофона и камеры временно хранятся локально у участников чата.

Однако эти записи отправляются на сервер Nintendo только в случае, если кто-то сообщит о нарушении правил. Пользователю доступна история последних трёх GameChat-сессий — по три минуты каждая — и подать жалобу можно только в течение 24 часов.

Nintendo подчёркивает, что такие меры направлены на защиту несовершеннолетних и поддержание позитивной онлайн-среды.

Если жалоба поступает, Nintendo может передать информацию в суд, полиции или другим третьим сторонам. Отказ от согласия на такие условия блокирует доступ к GameChat. Родителям придётся вручную активировать видеочаты через приложение родительского контроля.