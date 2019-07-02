Nintendo готовит новую карманную консоль для хардкорных игроков

Интересно, что эти изображения отличаются от тех, что появились в сети ранее, когда производитель аксессуаров для игровых приставок Honson «слил» свои чехлы и экранные плёнки. Что из этого фейк, а что — нет, неясно.

Напомним, основное отличие Nintendo Switch Mini от старшей модели, помимо размера, заключается в зафиксированных манипуляторах Joy-Con. Предполагается, что она, как и обычная Switch, будет поддерживать адаптированные версии Fortnite, Ведьмак 3 и др.