Nintendo готовит новую карманную консоль для хардкорных игроков

Утечки опубликовал ресурс Slashleaks. Изображения «увели» у производителя аксессуаров Bigben. На них показаны чехлы для маленькой консоли и приводится сравнение со старшей моделью Nintendo Switch. Также фото чехла опубликовал известный инсайдер Роланд Квандт.
Интересно, что эти изображения отличаются от тех, что появились в сети ранее, когда производитель аксессуаров для игровых приставок Honson «слил» свои чехлы и экранные плёнки. Что из этого фейк, а что — нет, неясно.
Напомним, основное отличие Nintendo Switch Mini от старшей модели, помимо размера, заключается в зафиксированных манипуляторах Joy-Con. Предполагается, что она, как и обычная Switch, будет поддерживать адаптированные версии Fortnite, Ведьмак 3 и др.