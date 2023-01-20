Nintendo хочет увеличить объёмы выпуска шестилетних консолей Switch

Хоть ранее компания снизила прогноз продаж консоли из-за нехватки комплектующих, теперь же она уверена, что сможет произвести больше, сказали люди, попросившие не называть их имен.

Nintendo сообщила поставщикам и партнерам по сборке, что намерена выпустить больше консолей Switch в новом финансовом году, начинающемся в апреле, но пока не назвала точную цель. Если спрос будет ниже, компания может пересмотреть свои планы позднее в этом году. Аналитики ожидают снижения продаж, однако план Nintendo предполагает, что спрос будет устойчивым еще как минимум год.

Представитель Nintendo отказался от комментариев.