Nintendo хочет увеличить объёмы выпуска шестилетних консолей Switch

Nintendo хочет увеличить объёмы выпуска шестилетних консолей SwitchА аналитики ожидают снижения продаж
Nintendo планирует увеличить производство своей консоли Switch в следующем финансовом году, по словам людей, знакомых с вопросом. Напомним, что консоли от создателей Марио уже 6 лет.
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Хоть ранее компания снизила прогноз продаж консоли из-за нехватки комплектующих, теперь же она уверена, что сможет произвести больше, сказали люди, попросившие не называть их имен.
Nintendo сообщила поставщикам и партнерам по сборке, что намерена выпустить больше консолей Switch в новом финансовом году, начинающемся в апреле, но пока не назвала точную цель. Если спрос будет ниже, компания может пересмотреть свои планы позднее в этом году. Аналитики ожидают снижения продаж, однако план Nintendo предполагает, что спрос будет устойчивым еще как минимум год.
Представитель Nintendo отказался от комментариев.