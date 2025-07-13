Nintendo моментально заблокировала владельца Switch 2 за подозрительные картриджи

На Reddit пользователь рассказал, что купил четыре подержанных картриджа на сервисе объявлений, все картриджи были легальными. Он установил обновления и на следующий день обнаружил, что его консоль не подключается к сетевым ресурсам Nintendo. Геймер связался со службой поддержки, где подтвердили, что причиной блокировки стала система защиты Nintendo, которая обнаружила использование пиратских копий. То есть автоматизированная система молниеносно отреагировала на установку подозрительных картриджей.

После того как владелец предоставил фотоснимки картриджей и ссылку на объявление, блокировка была снята. Так он смог подтвердить, что картриджи не пиратские.

По информации портала tom’s Hardware, Nintendo строго защищает интеллектуальную собственность и может быстро блокировать устройства, если система обнаруживает совпадение идентификатора игры. Например, если содержимое картриджа было скопировано на другой носитель.

Хотя с пользователя сняли блокировку, система отреагировала безошибочно: ранее эти картриджи действительно были скомпрометированы. Вероятно, из-за того, что игра была скопирована на другой носитель.

«Эта проблема связана с покупкой подержанных игр, поскольку недобросовестный продавец может скопировать игру, которую он продаёт, на другую карту памяти microSD Express, которую можно легко купить во многих местах, а затем продать оригинальный картридж как б/у. Поскольку при этом копируется вся информация об игре, включая уникальный идентификационный номер оригинала, Nintendo может определить, что две копии этой конкретной игры загружены одновременно в любой точке мира, и сообщить об этом, указав, что игра была пиратской. Затем они заблокируют конкретную консоль, на которую была загружена пиратская игра, что не позволит консоли подключаться к онлайн-сервисам Nintendo и послужит сдерживающим фактором для других геймеров, которые даже подумывают о том, чтобы приобрести пиратскую игру Nintendo», — сказано в материале.