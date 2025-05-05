Nintendo начала судиться с Genki — компанией, раскрывшей дизайн Switch 2 задолго до анонса

Японский гигант обвиняет их в нарушении товарных знаков, недобросовестной конкуренции и ложной рекламе из-за преждевременного показа макетов Switch 2.

Иск подан в Калифорнии. Nintendo требует уничтожить все продукты Genki, связанные с Switch и Switch 2, а также выплатить компенсацию за нанесенный ущерб — с возможным утроением суммы.

По версии Nintendo, всё началось в декабре 2024 года, когда Genki в X публично сообщил о работе над аксессуарами для Switch 2. В январе на CES 2025 компания продемонстрировала 3D-макеты консоли и заявила, что имела доступ к оригинальному устройству.

Кроме того, они использовали логотипы Nintendo и назвали свое мероприятие Direct — очевидная отсылка к презентациям Nintendo Direct.

Nintendo утверждает, что действия Genki могли ввести публику в заблуждение и создать ложное впечатление о связи компаний. Human Things имеет 30 дней, чтобы ответить на обвинения. Релиз Switch 2 намечен на 5 июня.