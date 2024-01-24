Nintendo назначила дату закрытия онлайн-сервисов для культовых консолей 3DS и Wii U

Пользователям, у которых есть неиспользованный баланс в eShop, привязанный к Nintendo Network ID, настоятельно рекомендуется связать кошелек с учетной записью Nintendo до 11 марта. Это позволит пользователям перевести средства на Nintendo Switch, даже если у них нет последней консоли.

В то время как StreetPass, Pokémon Bank и Poké Transporter продолжат работу для тех, кто все еще ими пользуется, сервисы SpotPass и Nintendo Badge Arcade будут прекращены. Хотя онлайн-игры, таблицы лидеров и связанные с ними данные будут удалены, в обозримом будущем пользователи смогут загружать обновления и заново скачивать приобретенные программы и загружаемый контент из Nintendo eShop.

Решение об отказе от онлайн-сервисов соответствует стратегии Nintendo, направленной на развитие новых платформ и сервисов, и знаменует собой конец эпохи для консолей 3DS и Wii U.