Nintendo назвала допустимую температуру воздуха, при которой можно играть в Switch 2

Согласно заявлению компании в X, консоль рекомендуется эксплуатировать при температуре воздуха от 5°C до 35 °C. Это связано с участившимися случаями перегрева устройств в Японии на фоне аномальной жары.

Хотя в центре внимания оказалась именно жара, Nintendo отдельно подчеркнула, что слишком низкие температуры — ниже +5 °C — также могут негативно повлиять на работу консоли.

Ранее подобных уведомлений касательно температурного диапазона для Switch 2 не публиковалось, что делает нынешнее заявление первым в своём роде.

Тем временем популярность приставки продолжает расти. За первый месяц с момента запуска было продано почти 6 млн Switch 2, из которых 3,5 млн — всего за первые четыре дня.

Консоль уже превзошла внутренние прогнозы Nintendo и может претендовать на статус одного из самых успешных запусков в истории компании.