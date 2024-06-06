Nintendo обратила внимание юристов на учебники по эмуляции своей консоли

Руководство по эмуляторам Switch было связано с пиратством, в частности, в нем содержалась заметка, направляющая пользователей на субреддит /r/NewYuzuPiracy. В уведомлении Nintendo, направленном на GitHub, говорилось о распространении несанкционированных криптографических ключей «prod.keys», которые обходят меры технологической защиты Nintendo (TPM), позволяя пользователям играть в пиратские игры.

Nintendo подчеркнула, что репозитории «пытались обойти обнаружение» с помощью закодированных ссылок, направляя пользователей на сторонние сайты, на которых размещен контрафактный контент. Несмотря на «попытки обмана», правоприменительные меры Nintendo возобладали, пишут СМИ.