Nintendo обратила внимание юристов на учебники по эмуляции своей консоли

Опубликовано 06 июня 2024, 02:15
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Nintendo обратила внимание юристов на учебники по эмуляции своей консолиЧасть уже удалена
Nintendo нацелилась на популярный репозиторий GitHub и более 120 его форков, содержащих учебники по эмуляции Switch, утверждая, что они способствуют пиратству. Большинство форков уже отключены, но основной репозиторий остается активным, он внес коррективы.
Руководство по эмуляторам Switch было связано с пиратством, в частности, в нем содержалась заметка, направляющая пользователей на субреддит /r/NewYuzuPiracy. В уведомлении Nintendo, направленном на GitHub, говорилось о распространении несанкционированных криптографических ключей «prod.keys», которые обходят меры технологической защиты Nintendo (TPM), позволяя пользователям играть в пиратские игры.
Nintendo подчеркнула, что репозитории «пытались обойти обнаружение» с помощью закодированных ссылок, направляя пользователей на сторонние сайты, на которых размещен контрафактный контент. Несмотря на «попытки обмана», правоприменительные меры Nintendo возобладали, пишут СМИ.
Источник:TorrentFreak
Автор:Максим Многословный
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