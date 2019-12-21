Игры
Сегодня 14:36
Nintendo объявила новогодние скидки на игры
Довольно дорогие игры для Switch теперь можно выгодно купить
В Nintendo eShop стартовала праздничная распродажа. До 2 января будут продаваться более 700 игр для консоли Nintendo Switch со скидками.
- «Mario + Rabbids Битва За Королевство» стоит теперь 813 рублей вместо 2199.
- Файтинг с японской стилистикой One Strike можно купить за каких-то 69 рублей вместо 349.
- Скидку получила и новейшая для Nintendo Switch «Ведьмак 3: Дикая Охота». Приобрести игру можно за 3149 рублей вместо 4499.
- FINAL FANTASY VIII Remastered получила скидку 33% и стоит теперь 937 рублей.
- Diablo III: Eternal Collection можно купить за 2499 рублей вместо 3699.
Остальные предложения акции можно посмотреть по этой ссылке. Напомним, новогодние распродажи сейчас проходят во многих других сервисах цифровой дистрибуции, в том числе в Steam, PlayStation Store, Epic Games Store.